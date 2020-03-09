اشد فتكا .. ايران: فيروس مجهول يختلف عن كورونا يضرب محافظة ايرانية

2020/03/09 | 15:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة افادت لجنة الامن القومي في البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، بأن فيروسا مجهولا قاتلا يختلف عن فيروس كورونا المستجد، قد ظهر في إحدى المحافظات الإيرانية وتسبب في وفاة امرأة.وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني شهروز برزكر، في تصريحات اوردتها وكالة "إيسنا" الإيرانية، إنه بعد اجتماع لأعضاء اللجنة ورئيس البرلمان مع وزير الصحة الإيراني صباح اليوم الاثنين، "ما فهمناه من كلام وزير الصحة اليوم بأن هناك نوعين من فيروس كورونا منتشرين في البلاد، أحدهما فيروس ووهان الصينية والآخر فيروس مجهول المصدر، وأن الفيروس المختلف لم يرحم ممرضة عمرها ۲۵ عاما وقضى عليها فورا ".وأشار إلى أنه "من المرجح أن يكون الفيروس الآخر نوع من الإرهاب البيولوجي الأمريكي الذي بثته واشنطن في البلاد".

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