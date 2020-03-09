بالصور.. أول قرية عراقية تدخل الحجر الصحي

2020/03/09 | 15:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ميسان باشرت فرق التعقيم والتعفير في صحة ميسان، اليوم الاثنين بتعفير وتقعيم منطقة أبو جصانة في ناحية السلام في المحافظة، بعد ظهور إصابة بالفايروس.وقامت فرق الدفاع في تعفير أول قرية في العراق حيث دخلت حجرا صحيا بالكامل.وكانت ميسان قد سجلت يوم أمس الاحد إصابة بفايروس كورونا لشخص من ناحية السلام، كان عائدا من ايران.وكانت محافظة ميسان قد أوعزت بحجر منزل الشخص المتوفي بكورونا في القرية واتخاذ الاجراءات اللازمة، وكذلك إرسال قوة من قبل قيادة شرطة ميسان الى ناحية السلام لدعم وإسناد الاجراءات المتخذة من قبل الجهات ذات العلاقة.الى ذلك، وجهت ناحية السلام بتعطيل الدوام الرسمي لكافة الدوائر الحكومية في الناحية باستثناء الضرورية منها وبنسبة محددة او ما تراه دائرة صحة ميسان بالتنسيق مع مدير ناحية السلام.وكذلك تم منح إجازة إجبارية لمنتسبي كهرباء فرع ميسان بناحية السلام وكذلك اتخاذ الاجراءات الوقائية واجراءات العزل أو الحجر المنزلي.

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