عوائد سندات الخزانة الأمريكية تتراجع لأدنى مستوى في تاريخها

2020/03/09 | 15:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات أدنى 0.4 بالمائة لأول مرة على الإطلاق، مع تكالب المستثمرين لحيازة الديون الحكومية.وتعرضت معنويات السوق إلى ضربة قوية جراء المخاوف من استمرار تفشي الكورونا الذي احتل نصف دول العالم تقريباً، بالإضافة إلى القلق المتزايد من بداية حرب أسعار النفط بين أوبك وروسيا.ويتدافع […]

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