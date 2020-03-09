المستقبل العراقي سيتغير.. هيثم الهيتي

2020/03/09 | 15:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: هيثم هادي نعمان الهيتي المستقبل العراقي سيتغير قبل اقل من شهر نشرت اهم مجلة سياسية أمريكية معنية بالسياسية الخارجية مقالا بعنوان : العراق بحاجة لاستبدال نظامة السياسي ، وهذا يعني استبدال كل الهيكلية السياسية وليس الاحزاب فقط .المثير ان المقال الثاني الذي نشر قبل عدة ايام وعنوانة : الولايات المتحدة الامريكية تحتاج لإعلان […]

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