2020/03/09 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان السلام محبة جميلة والمحبة الجميلة توثق وتوطد وترسخ وتقوي اواصر الصداقة والتعاون البناء وصيانة اجمل القيم ومكارم الاخلاق واولها صدق اللسان, ومن يزرع السلام الجميل اشتال حبق وزعتر وريحان وزنبق وثقة واحترام واخلاص لجمالية وروعة انسانية الانسان العاشقة للحياة جنة للجميع فلا بد ان يحصد اجمل واطيب واحلى الغلال الفواحة العبير, عبير العلم للجميع والعمل للجميع والعيش بكرامة واحترام للجميع والتاخي بين الجمي......

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