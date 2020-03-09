سعيد العليمى - دفاعا عن حزب العمال الشيوعى المصرى والمفكر الماركسي إبراهيم فتحى

2020/03/09 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_العليمى ثارهم كتب هذا المقال ردا على نقاد مقال رفيقنا إبراهيم فتحى تحت عنوان انعزال اليسار المصرى وإنقسامه ممن إنتموا ليمين الحركة الشيوعية المصرية قال ولد لأبيه : دعنا ياأبى نظهر بمظهر الشرفاء فرد عليه : لابد أن ننتظر يابنى حتى يموت كل من يعرفنا .ولكن المؤرخ الكورييلى لاينتظر موت أحد .حين يشير المفكر ابراهيم فتحى فى ذيل مقاله إلى هذا المؤرخ الكورييلى قاصدا بصفة خاصة كتابه : الحركة الشيوعية فى مصر ......

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