2020/03/09 | 15:45 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طعنا بالسكاكين.. اغتيال صاحب محل ذهب في الكرادة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/09 | 15:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طعنا بالسكاكين.. اغتيال صاحب محل ذهب في الكرادة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طعنا بالسكاكين.. اغتيال صاحب محل ذهب في الكرادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).