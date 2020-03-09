ظهور فيروس جديد يقتل مصابيه فورا في ايران

2020/03/09 | 15:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف عضو لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني شهروز برزكر، اليوم الاثنين، إن هناك فيروسا مجهولا قاتلا يختلف عن فيروس كورونا الجديد، الذي ظهر في الصين، قد ظهر في إحدى المحافظات الإيرانية وتسبب بوفاة مواطنة.

وقال برزكر، في تصريحات مع وكالة "إيسنا" الإيرانية، انه "بعد اجتماع لأعضاء اللجنة ورئيس البرلمان مع وزير الصحة الإيراني صباح اليوم، ما فهمناه من كلام وزير الصحة اليوم بأن هناك نوعين من فيروس كورونا منتشرين في البلاد، أحدهما فيروس ووهان الصينية والآخر فيروس مجهول المصدر، وأن الفيروس المختلف لم يرحم ممرضة عمرها 25 عاما وقضى عليها فورا".

وأشار إلى أنه "من المرجح أن يكون الفيروس الآخر نوع من الإرهاب البيولوجي الأمريكي الذي بثته واشنطن في البلاد".

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت في وقت سابق، اليوم ارتفاع عدد الوفيات إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 237 حالة والإصابات إلى 7161 مصابا.

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