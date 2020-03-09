الحداد يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب تكرار الحوادث المرورية بكركوك

2020/03/09 | 15:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير الحداد، اليوم الاثنين، إدارة محافظة كركوك بضرورة تشكيل لجنة فنية مختصة للتحقيق في أسباب تكرار الحوادث في المحافظة.

وقال الحداد في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه ان "وجه إدارة محافظة كركوك بضرورة تشكيل لجنة فنية مختصة للتحقيق في أسباب تكرار الحوادث لسيارات الحمل في مجسر تازة، وسقوط ضحايا ومصابين من أهالي المدينة، وكان آخرها سقوط صهريج لنقل المحروقات من المجسر".

واضاف ان "التوجيه جاء خلال اتصال هاتفي مع محافظ كركوك راكان الجبوري للوقوف على تفاصيل الموضوع".

ودعا الحداد "مديرية الطرق والجسور في كركوك وكافة الجهات المعنية لتكثيف الجهود والكشف عن أسباب الخلل ومحاسبة المقصرين، ومعالجتها للحيلولة دون تكرار هذه الحوادث المؤسفة".

ووجه "لجنة الخدمات والإعمار النيابية بمتابعة الموضوع مع الجهات المختصة في الحكومة".

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