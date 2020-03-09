2020/03/09 | 15:47 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نائب يبين مهام الحكومة المقبلة ويؤكد: حراك مكثف للمجيء بشخصية غير جدلية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/09 | 15:47.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يبين مهام الحكومة المقبلة ويؤكد: حراك مكثف للمجيء بشخصية غير جدلية ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يبين مهام الحكومة المقبلة ويؤكد: حراك مكثف للمجيء بشخصية غير جدلية ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يبين مهام الحكومة المقبلة ويؤكد: حراك مكثف للمجيء بشخصية غير جدلية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).