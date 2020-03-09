بسبب كورونا… تأجيل تصفيات مونديال 2022 وإيران تفرج عن 70 ألف سجين

2020/03/09 | 15:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الإثنين، عن تأجيل التصفيات الآسيوية المقرر إجرائها في شهري مارس ويونيو، المقامة ضمن التصفيات لكأس العالم في 2022، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

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