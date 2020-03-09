بعد تغريدتهِ عن يوم المرأة العالمي.. حملة انتقادات لاذعة لـ”الصدر”

2020/03/09 | 15:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت ما يزال زعيم التيار الصدري #مقتدى_الصدر يستفز ملايين العراقيين عبر خطاباته وتغريداته الرافضة لأن تكون المرأة شريكة للرجل في ميادين الحياة العامة، ومن ضمنها #الاحتجاجات التي

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