سميح مسعود - انطونيو التلحمي رفيق تشي جيفارا

2020/03/09 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سميح_مسعود التقيت بالمناضل الأممي أنطونيو التلحمي في مساء يوم قائظ من أيام تموز 1969،وقد تم اللقاء بمدينة الكويت التي كنت أقيم فيها وقتذاك،وتحديداً في بيت قريب له إسمه نصري فليفل،كان يجلس في صالة الضيوف مع عبد الفتاح المليجي صحفي مصري من أصدقائي، وعلى مقربة من شخص آخر لم ألتق به من قبل.كان صاحب البيت تحت تأثير مشاعر متأججة لزيارة قريبه أنطونيو له، ويعيش لحظة من لحظات الصفاء النفسي،ساعدته على تشكيل تلاحقا......

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