بهاء الأعرجي : مفاوضات اختيار رئيس الوزراء عادت إلى المربع الأول

2020/03/09 | 15:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، إن مفاوضات اختيار رئيس الوزراء عادت إلى المربع الأول، وستنتهي المدة الدستورية دون اتفاق.

وكتب الأعرجي، في تغريدة على تويتر، لقد تراجعت مفاوضات اختيار رئيس الوزراء إلى المربع الأول، وذلك بالعودة للبحث في آليات الترشيح.

وأضاف، ان هذا يضعنا أمام احتمالية انتهاء المدة الدستورية دون اتفاقٍ على أيّ مرشح.

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