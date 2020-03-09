جهاز مكافحة الإرهاب يقتل 7 إرهابيين في محافظة صلاح الدين

2020/03/09 | 15:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الأمني أن جهاز مكافحة الارهاب قتل سبعة من عناصر داعش الارهابي وعثر على ثلاثة أنفاق تابعة له في جبال مكحول، بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية، في بيان، أن عناصر العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الارهاب عثروا على ثلاثة أوكار، عبارة عن أنفاق جديدة في جبل قره جوغ ضمن سلسلة جبال مكحول، مشيرة الى أن عناصر الجهاز، اشتبكوا مع الإرهابيين الذين كانوا بداخله، وتمكنوا من قتل سبعة إرهابيين، لافتة إلى أن العملية ما زالت مستمرة.

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