واشنطن تعلن مقتل جنديين أمريكيين وعناصر أمن عراقيين خلال مهمة في العراق

2020/03/09 | 15:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الامريكية، الاثنين (09 آذار 2020)، مقتل جنديين أمريكيين اثنين وعناصر من قوات الأمن العراقية بنيران "معادية" خلال تنفيذ مهمة أمس الأحد في العراق.

يتبع....

بغداد اليوم – الديوانية

أفاد مصدر في شرطة محافظة الديوانية، الإثنين (9 آذار 2020)، احتجاز اربعة عمال إيرانيين اثناء تجولهم في إحدى مدن المحافظة.

وقال مصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "شرطة النجدة في محافظة الديوانية، احتجزت، اربعة عم

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الإثنين (9 آذار 2020) أن المواجهات مع عناصر تنظيم داعش جنوب مخمور أسفرت عن مقتل 25 من التنظيم وتدمير 9 أنفاق.

وذكرت الخلية في بيان، أن "عناصر جهاز مكافحة الإرهاب، يستمرون في تعقب فلول عصابات داع

بغداد اليوم-بغداد

دعا وزير الاعمار والإسكان، بنكين ريكاني، الإثنين (09 آذار، 2020) لترك الخلافات حتى تجاوز أزمتي فيروس كورونا، وهبوط أسعار النفط.

وقال ركياني، عبر تغريدة على منصة تويتر "على جميع العراقيين من سياسيين والمواطنين، ترك جميع خل

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