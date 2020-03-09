شرطة الديوانية تحتجز أربعة عمال إيرانيين أثناء تجولهم في أحد أحياء المحافظة

2020/03/09 | 15:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الديوانية

أفاد مصدر في شرطة محافظة الديوانية، الإثنين (9 آذار 2020)، احتجاز اربعة عمال إيرانيين اثناء تجولهم في إحدى مدن المحافظة.

وقال مصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "شرطة النجدة في محافظة الديوانية، احتجزت، اربعة عمال إيرانيين اثناء تجولهم في أحد احياء المحافظة".

وأضاف أنه "تم تسليمهم لدائرة صحة الديوانية، لغرض أجراء الفحوصات لهم للتأكد من سلامتهم من الإصابة بفايروس كورونا"، مبينا أن "تواجدهم في المحافظة قانوني من حيث أوراق الإقامة، وقد دخلوا المحافظة منذ ما يقارب الشهرين".

يُشار إلى أن محافظة الديوانية، لم تشهد تسجيل أي حالة إصابة بفايروس كورونا، لغاية الآن.

اصدرت مديرية صحة محافظة الديوانية، الاثنين (24 شباط 2020)، بيانا بشأن اجراءاتها الوقائية ضد فايروس كورونا.

وردت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) على التساؤلات الكثيرة من قبل اهالي الديوانية حول اجراءات واستعدادات دائرة صحة الديوانية حول مرض الكورونا.

وقالت المديرية بحسب البيان أنه "لا يوجد منفذ بري او جوي او بحري لمدينة الديوانية لذلك فهي غير ملزمة بالحجر الاجباري، اذ ان الحجر مسؤولية المحافظة التي لديها منفذ"، لافتا إلى أنه "منذ ظهور الوباء في الصين والى الان دائرتنا ملتزمة بالثقيف والتوعية الصحية لجميع شرائح المجتمع".

وتابع: "الايعاز لفرق الرقابة الصحية في السيطرات الخارجية بتوزيع البوسترات والتوعية الصحية"، مشيرا إلى أن "صحة المحافظة هيأت ردهات للعزل في كل مستشفى، وثلاث ردهات اضافية في مستشفى الديوانية التعليمي، وجهزتها تجهيزا كاملا".

واوضح البيان ان "المديرية وفرت الادوية والمستلزمات الضرورية".

واختتم: "لا توجد اي اصابة او حالة اشتباه لحد الان".

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