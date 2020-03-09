البنتاغون يعلن مقتل اثنين من القوات الامريكية في عملية عسكرية بالعراق

2020/03/09 | 16:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الامريكية (النتاغون)، عن مقتل اثنين من قوات بلادها في عملية عسكرية مشتركة مع القوات العراقية.

وقالت القيادة الوسطى في الجيش الامريكي في بيان اليوم، إن "جنديين أميركيين قتلا بنيران قوات معادية أمس في العراق".

وأوضحت القيادة أن "الجنديين لقيا حتفهما أثناء مرافقة القوات العراقية في مهمة للقضاء على إرهابيي تنظيم الدولة داعش".

ولم تذكر القيادة في بيانها المنطقة التي قتل فيها الجنديين، فيما لم يصدر أي بيان من الجانب العراقي حتى الآن.

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