2020/03/09 | 16:13 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توزيع أكثر من 100 قطعة أرض سكنية في قضاء السنية بالديوانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/09 | 16:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توزيع أكثر من 100 قطعة أرض سكنية في قضاء السنية بالديوانية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توزيع أكثر من 100 قطعة أرض سكنية في قضاء السنية بالديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).