"كورونــا" يتسبب بـاعادة عبد المهدي لــ رئاسة الوزراء ..!

2020/03/09 | 16:14 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

كشف النائب السابق جاسم البياتي، اليوم، عن توجه الكتل السياسية لابقاء رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي في الحكم لمدة اطول بعد تعثر المفاوضات السياسية، مشيرا الى ان الجهود السياسية والشعبية تتجه نحو مكافحة كورونا بدلا من تشكيل الحكومة.

وقال البياتي في تصريح له ان تحالف الفتح ش...

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