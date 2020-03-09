"فكر بـ ايران وانقذها قبل العراق" .. مسؤول ايراني ينتقد شمخاني !

2020/03/09 | 16:14 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

لاقت تصريحات أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، حول استعداد بلاده لمساعدة العراق في مكافحة فيروس كورونا انتقادات كبيرة في طهران.

ونشر النائب عن مدينة رشت في البرلمان، علي جعفر زادة، تغريدة على تويتر قال فيها: السيد شمخاني، حضرتكم أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، فلتنقذ ...

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