قطر تتبرع بـ10 ملايين دولار لفلسطين لمواجهة كورونا

2020/03/09 | 16:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن تبرع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، بمعدات طبية بقيمة 10 ملايين دولار لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ان "الرئيس محمود عباس، وجه الشكر إلى أمير دولة قطر، على تقديمه مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني عبارة عن أجهزة ومعدات طبية، بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، لمواجهة فيروس كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 26 بعد تسجيل 5 إصابات جديدة في بيت لحم، وواحدة في طولكرم جنوبي بالضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى مساع لإغلاق الجسور مع الأردن، فيما أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، تدشين مستشفى جديد في بيت لحم لمواجهة كورونا.

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد أعلن حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة شهر لمواجهة مخاطر فيروس "كورونا" المستجد، فيما أعلنت الحكومة إغلاق المرافق التعليمية من مدارس ورياض أطفال وجامعات ومعاهد إلى حين صدور تعليمات أخرى.

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