روسيا تسجل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/03/09 | 16:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الفريق المختص بمكافحة عدوى فيروس كورونا في روسيا، اليوم الاثنين، عن تسجيل ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في موسكو.

وبحسب ما نقلته "سبوتنيك"، قال الفريق في بيان، انه "تم تسجيل، خلال اليوم الماضي، ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا لمواطنين روس في موسكو".

وأضاف أن "جميع المصابين كانوا قد زاروا إيطاليا في الأسبوعين الماضيين، مشيرا إلى أنه تم وضعهم تحت الحجر الصحي".

ووفقا للمركز المختص بمكافحة عدوى فيروس كورونا، فقد تم تحديد الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المصابين، ويتم اتخاذ إجراءات لوضعهم تحت الإشراف الطبي، وإجراء الفحوصات اللازمة.

ويشار إلى أنه تم تسجيل، إلى الآن، 20 حالة إصابة بفيروس كورونا في روسيا، من بينهم موانين صينيين و17 روسي عائدين من إيطاليا، بالإضافة إلى مواطن إيطالي.

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