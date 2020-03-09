التحالف الدولي يعلن مقتل جنديين أميركيين في العراق

2020/03/09 | 16:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الاثنين مقتل جنديين أميركيين في اشتباك مع عناصر التنظيم خلال مهمة مع القوات العراقية شمال وسط البلاد.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية فى بيان الاثنين أن جنديين أميركيين قتلا فى شمال وسط العراق الأحد أثناء مرافقتهما قوات الأمن العراقية فى مهمة استهدفت تنظيم داعش.

ولم يتم الكشف عن هوية الجنديين المقتولين، وهو إجراء تتبعه القوات الأميركية إلى حين إبلاغ عائلات القتلى.

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