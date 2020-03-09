شرطة البصرة تخصص رقمين مجانيين للابلاغ عن حالات الاصابة بكورونا او المشتبه بها

2020/03/09 | 16:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

أعلن اقليم كردستان العراق، الاثنين (9 اذار 2020)، تعطيل الدوام الرسمي اعتباراً من نهاية الاسبوع الجاري وحتى اخر اذار.

وقال الاقليم في بيان، إنه "عطل الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات باقليم كردستان من نهاية

بغداد اليوم- خاص

اعلنت مديرية شؤون العشائر في محافظة ديالى، الاثنين 09 آذار 2020)، تأجيل الفصول العشائرية الى بداية شهر نيسان المقبل كأجراء وقائي لمواجهة انتشار فايروس كورونا.

وقال مدير شؤون العشائر في ديالى العميد علي محمود الربيعي في حد

بغداد اليوم- البصرة

أعلن نائب محافظ البصرة، ضرغام الأجودي، الاثنين (09 آذار 2020)، احتجاز عائلة الشخص الذي توفي اليوم بسبب فايروس كورونا، مؤكداً أن المحافظة خالية من أي إصابة بالفايروس.

وقال الأجودي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "بعد وف

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