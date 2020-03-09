ايران تعلن آخر حصيلة لضحايا فيروس كورونا في البلاد

2020/03/09 | 16:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشفت وزارة الصحة الإيرانية، الاثنين، عن ارتفاع حالات الوفاة في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 43 شخصا فضلا عن تسجيل 595 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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