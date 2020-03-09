أوروبا تقرر إستقبال أكثر من ألف مهاجر من القاصرين

2020/03/09 | 16:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} أعلنت الحكومة الألمانيّة، أن تحالفا "تطوعيًا" من دول الاتحاد الأوروبي يعتزم استقبال ما يصل إلى 1500 مهاجر قاصر، تقطّعت بهم السبل في الجزر اليونانيّة.وقالت الحكومة في بيان "نريد دعم اليونان في الوضع الإنساني الصعب" الذي يعيشه ما بين "1000 و1500 قاصر يتواجدون في جزر" البلاد.وأشارت إلى أن ألمانيا مستعدة لأخذ العدد "المناسب" من مجموع هؤلاء القاصرين، وذلك في إطار "التحالف التطوعي" الذي يتم التفاوض بشأنه.والأحد، أعلنت اليونان أنها تعتزم تشييد سياج في 3 نقاط إضافية عند الحدود مع تركيا لتعزيز تدابيرها لردع المهاجرين، وفق ما أعلن مصدر حكومي، وسط تدفق لطالبي اللجوء بعد إعلان أنقرة فتح الأبواب أمام توجّههم إلى أوروبا.ومنذ أسبوع يحاول عشرات الآلاف من طالبي اللجوء اختراق الحدود البرية بين تركيا واليونان بعدما أعلنت أنقرة أنها لن تمنع أحدا من محاولة العبور إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

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