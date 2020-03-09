2020/03/09 | 16:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار، الاثنين، عن الاشتباه بـ4 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.وقال مصدر طبي، لـ"شفق نيوز"، إن "دائرة صحة محافظة ذي قار أرسلت 4 عينات لحالات جديدة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا للفحص في مختبر الصحة العامة في العاصمة العراقية بغداد للتأكد من إصابتها أو عدمها".من جانبه أبلغ مصدر محلي "شفق نيوز"، أن "دائرة صحة ذي قار قررت تقليص دوام منتسبيها بنسبة 50% في جميع المؤسسات الصحية ابتداءً من يوم غد الثلاثاء.وأعلنت دائرة صحة ذي قار أمس الأحد، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما دعا مدير قسم الصحة العامة في وزارة الصحة المواطنين إلى تجنب الأماكن المزدحمة بالاضافة الى غلق الأماكن العامة والمطاعم.يشار إلى ان وزارة الصحة والبيئة العراقية، أعلنت أمس الاحد، عن تأكيد تشخيص ست حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ حالة في كل من المثنى والأنبار وذي قار والنجف وبغداد وميسان، كما أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان عن تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرفع عدد المصابين الى 13 اصابة مؤكدة في محافظتي اربيل والسليمانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة عراقية تشتبه بـ4 اصابات جديدة بفيروس كورونا وتتخذ اجراءً سريعاً) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة عراقية تشتبه بـ4 اصابات جديدة بفيروس كورونا وتتخذ اجراءً سريعاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).