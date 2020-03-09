حكومة اقليم كوردستان تعلن تعطيل الدوام الرسمي

2020/03/09 | 16:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر في حكومة اقليم كوردستان يوم الاثنين عن تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الاقليم وذلك ضمن التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وابلغ المصدر شفق نيوز، بأن حكومة الاقليم وخلال الاجتماع مع اللجنة العليا لمكافحة كورونا قررت تعطيل الدوام الرسمي من تاريخ 12/3/2020 ولغاية 28/3/2020.

واشار المصدر الى استثناء وزارتي الداخلية والصحة من قرار العطلة.

هذا اصدرت حكومة الاقليم بيانا رسميا اكدت فيه تعطيل الدوام الرسمي وفي التاريخ اعلاه.

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