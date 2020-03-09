2020/03/09 | 16:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وسائل اعلام إيرانية، عن وفاة واصابة عشرات المواطنين بالتسمم، بسبب شربهم خمورا مغشوشة جنوب غربي البلاد.

وذكر الاعلام الإيراني، ان مئة وستة عشر شخصا من أهالي مدينة الاحواز، أصيبوا بحالات تسمم شديدة، بعد قيامهم بتناول خمور صناعية تبين لاحقا انها غير صالحة، لاعتقادهم بقدرتها على توفير الحماية من الإصابة بفيروس كورونا، بعد تداول انباء عن إمكانية الوقاية من العدوى، من خلال تناول المشروبات الكحولية، مشيرة الى وفاة ثلاثة عشر منهم بشكل فوري، ونقل الاخرين الى المستشفى لتلقي العلاج.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفات العشرات وتسمم 116 في #إيران بسبب شربهم خمورا مغشوشة لإعتقادهم بقدرتها على توفير الوقاية من #كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفات العشرات وتسمم 116 في #إيران بسبب شربهم خمورا مغشوشة لإعتقادهم بقدرتها على توفير الوقاية من #كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).