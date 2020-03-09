ارتفاع إصابات كورونا في بريطانيا إلى 278 إصابة والحكومة تحاول إنهاء الإشاعات

2020/03/09 | 16:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتخذت الحكومة البريطانية قرارا بتشكيل فريق متخصص للتصدي لعمليات التضليل والانباء الكاذبة حول انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأفادت وكالة رويترز نقلا عن وزير الثقافة البريطاني أوليفر دودن، أن فريق مكافحة الاخبار الكاذبة ستكون مهمته معرفة حجم وتأثير المعلومات الكاذبة أو المحرفة والتي تهدف إلى تضليل الناس سواء بهدف تحقيق مكاسب مالية أو سياسية أو شخصية، والذي أكد أن الدفاع عن أمن بريطانيا من التدخلات الرقمية من أولويات الحكومة.

وأكدت السلطات البريطانية في وقت سابق ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس الى مئتين وثمان وسبعين حالة، فيما تسبب بوفاة ثلاثة اشخاص في المملكة المتحدة حتى الآن.

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