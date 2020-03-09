جهاز مكافحة الإرهاب يقتل 25 إرهابيا ويدمر 9 أنفاق ومعسكرا للتدريب في جبال قرة جوغ

2020/03/09 | 16:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني، ان المواجهات مع عناصر تنظيم داعش جنوبي مخمور أسفرت عن مقتل خمسة وعشرين ارهابيا من التنظيم وتدمير تسعة أنفاق.

وذكرت الخلية في بيان، أن قوة من الجهاز وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، نفذت عملية إنزال جوي في منطقة جبال قرة جوغ جنوبي قضاء مخمور، واشتبكت مع العصابات الارهابية من فجر الأمس ولغاية فجر اليوم مع ضربات جوية متلاحقة، وقد أسفرت العملية عن مقتل إرهابيين وتدمير أنفاق ومعسكرات تدريب.

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