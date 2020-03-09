2020/03/09 | 16:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل : افتتاح مركز ثقافي واعلامي في قضاء بعشيقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/09 | 16:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموصل : افتتاح مركز ثقافي واعلامي في قضاء بعشيقة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموصل : افتتاح مركز ثقافي واعلامي في قضاء بعشيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).