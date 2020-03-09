بالوثيقة.. صحة نينوى تنتقد معمل النسيج: رفع سعر الكمامة “استغلال للأوضاع”

2020/03/09 | 16:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: انتقدت دائرة صحة محافظة نينوى، اليوم الاثنين، زيادة اسعار الكمامة الطبية المصنعة في معمل نسيج المحافظة.وذكر كتاب رسمي موجه من دائرة صحة المحافظة، أطلعت عليه “يس عراق”، ان “معمل النسيج زاد الاسعار الخاصة بالكمامات في ظل الظرف الطارىء الذي تمر به البلاد من 10 دينار الى 50 دينار، ثم اصبح لاحقاً […]

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