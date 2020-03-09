الناجي الوحيد.. ما هو السهم المالي الوحيد المرتفع بسبب كورونا ؟

2020/03/09 | 16:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: رغم الرعب الذي يخلفه فيروس كورونا في البورصات العالمية، والذي ألقى بظلال ثقيلة على التعاملات المالية في كل مكان، الا ان هناك من نجا، بل بقي في تصاعد مستمر رغم الازمة الكبيرة.وتقول المعطيات المالية التي اطلعت عليها “يس عراق”، ان سهم شركة انوفو من بقي مخالفاً لحالة أسواق الأسهم، حيث أرتفع […]

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