سلافوي جيجيك: الولايات المتحدة الأمريكية تدخل حرباً أيديولوجية طاحنة

2020/03/09 | 16:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترجمة: سولارا شيحا بالرغم من نجاة ترامب من محاولة عزله، تشهد الولايات المتحدة الأمريكية حرباً أهلية أديولوجية، لأن الصراع الحقيقي ليس بين الديمقراطيين والجمهوريين، بل صراعٌ داخلي في كلي الحزبين.

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