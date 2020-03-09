وصول جرحى حادث السير في سوريا الى مطار النجف

2020/03/09 | 16:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسل وكالة الانباء العراقية(واع)، بوصول جرحى حادث السير في اطراف دمشق لزوار عراقيين الى مطار النجف الدولي.

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