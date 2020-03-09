البنتاغون: مقتل جنديين أمريكيين خلال مهمة ضد

2020/03/09 | 16:41 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلن البنتاغون عن مقتل جنديين أمريكيين اثنين بنيران معادية خلال تنفيذ مهمة مشتركة مع قوات الأمن العرا...

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