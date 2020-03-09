سائرون يرفض تولي مصطفى الكاظمي وعلي الشكري رئاسة الوزراء

2020/03/09 | 16:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد النائب عن تحالف سائرون، صباح طلوبي، اليوم الاثنين، رفض تحالفه لمرشحي الكتل السياسية لمنصب رئيس الحكومة الانتقالية، في الاجتماع الذي حضره اغلب قادة الكتل الشيعية.وقال طلوبي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "تحالف سائرون لم يجري لغاية الان مباحثات مع الكتل السياسية بشأن ترشيح شخصية لمنصب رئيس الوزراء للحكومة الانتقالية".واضاف "الأسمان المسربان للمرشحين مصطفى الكاظمي وعلي الشكري مرفوضان من قبلنا".وتابع بأن "سائرون يرغب بشخصية مستقلة للحكومة الانتقالية تأتي بوزراء مستقلين ومهنيين، وطرح اسماء السياسيين لرئاسة الحكومة المقبلة لا ينسجم من توجهاتها".وأوضح النائب انه "في حال اتفاق رئيس الجمهورية مع الكتل السياسية على اسم معين، عندئذ يمكن تكليفه ضمن التوقيتات الدستورية، ولكن اذا لم يتم قبول مرشح الكتل ويرغب رئيس الجمهورية بشخصية مستقلة وقوية قادرة على ادارة المرحلة، فمن الصعوبة تكليفه وتمرير اسم المرشح ضمن التوقيتات الدستورية المحددة".ورجح طلوبي ان "يتم خرق التوقيتات الدستورية مرة اخرى بشأن تكليف رئيس وزراء جديد، كما حدث في الحكومات السابقة، وبالتالي ستطول فترة تكليف المرشح الى فترة مقبلة".

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