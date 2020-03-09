بالصور.. متظاهرو عقود الكهرباء يغلقون بوابة وزارة المالية احتجاجا على عدم صرف رواتبهم

2020/03/09 | 16:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تظاهر المئات من موظفي العقود في وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، امام مبنى وزارة المالية واغلقوا بوابتها احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم منذ سبعة اشهر.

وقال مراسل "الغد برس" ان المئات من موظفي العقود في وزارة الكهرباء تظاهروا لليوم الثاني على التوالي امام مبنى وزارة المالية وقاموا بغلق بوابتها لمنع دخول وخروج الموظفين والمراجعين إليها بعد أن تم رفضهم من قبل مديرة دائرة الموارنة طيف سامي وتبليغ ممثليهم بعدم وجود تخصيص مالية لهم.

وأضاف ان المتظاهرين اكدوا على استمرارهم بالتظاهر وقد تتحول إلى اعتصام حتى صرف رواتبهم المتأخرة منذ سبعة أشهر.

يذكر ان يوم امس الاحد خرج المئات من موظفي العقود في وزارة الكهرباء بتظاهرة امام مبنى وزارة المالية للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهر تموز 2019.

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