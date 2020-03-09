2020/03/09 | 16:49 - المصدر: وكالة رويترز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاجون: مقتل جنديين أمريكيين خلال مهمة بالعراق) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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