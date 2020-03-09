جعفر المظفر - الولادة العراقية الجديدة

2020/03/09 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جعفر_المظفر هذا الجيل يختلف دون أدنى شك عن الجيل الذي سبقه, فالشعوب هي حالة مركبة وليست مجموعة ثابتة من البشر الوارثين لثقافتهم جينيا.ولست الآن بمعرض تحديد من هو الأفضل بين الجيلين غير أن ما يعنيني هنا هو الإهتمام بطبيعة المخاضات التي يجابهها كل جيل وأهمية تأثير تراكمات النتائج وإختلاف البيئات الاجتماعية العراقية (بيئة إسلامية مغلقة بالكامل على أهلها في زمن كان التنقل والإتصال فيه صعبا, والمقارنة تنطبق على ا......

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