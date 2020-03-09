2020/03/09 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #توما_حميد انتشار فيروس كورونا هو من الاحداث التي تفضح النظام الرأسمالي وتكشف عدم انسانيته وهشاشته كنظام اقتصادي.
في البداية يجب الاشارة الى ان السلالة الحالية من فيروس كورونا الذي يسمى (SARS-CoV-2 ) والذي يتسبب في مرض كوفد -19 تعود الى اسرة كبيرة من فايروسات كورونا.
كان الفيروس الحالي معروف و يصيب الحيوانات ولكن الجديد هو انتقاله الى البشر في نهاية عام 2019.
يصعب لاسباب علمية هي ليست موضوع هذا المقال الت......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#توما حميد - فيروس كورونا، فضيحة رأسمالية اخرى!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
في البداية يجب الاشارة الى ان السلالة الحالية من فيروس كورونا الذي يسمى (SARS-CoV-2 ) والذي يتسبب في مرض كوفد -19 تعود الى اسرة كبيرة من فايروسات كورونا.
كان الفيروس الحالي معروف و يصيب الحيوانات ولكن الجديد هو انتقاله الى البشر في نهاية عام 2019.
يصعب لاسباب علمية هي ليست موضوع هذا المقال الت......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#توما حميد - فيروس كورونا، فضيحة رأسمالية اخرى!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#توما حميد - فيروس كورونا، فضيحة رأسمالية اخرى!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).