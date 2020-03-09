توما حميد - فيروس كورونا، فضيحة رأسمالية اخرى!

2020/03/09 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #توما_حميد انتشار فيروس كورونا هو من الاحداث التي تفضح النظام الرأسمالي وتكشف عدم انسانيته وهشاشته كنظام اقتصادي.في البداية يجب الاشارة الى ان السلالة الحالية من فيروس كورونا الذي يسمى (SARS-CoV-2 ) والذي يتسبب في مرض كوفد -19 تعود الى اسرة كبيرة من فايروسات كورونا.كان الفيروس الحالي معروف و يصيب الحيوانات ولكن الجديد هو انتقاله الى البشر في نهاية عام 2019.يصعب لاسباب علمية هي ليست موضوع هذا المقال الت......

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