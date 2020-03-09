2020/03/09 | 16:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ في العراق، الاثنين، عن شفاء جميع المصابين بفيروس كورونا في مستشفى الفرات، فيما قدمت الشكر لكل المنتسبين الذين واصلوا الليل بالن...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شفاء جميع المصابين بكورونا في مستشفى الفرات بالعراق ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شفاء جميع المصابين بكورونا في مستشفى الفرات بالعراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).