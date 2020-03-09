البنتاغون: مقتل جنديين أمريكيين في العراق

2020/03/09 | 16:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الاثنين، مقتل جنديين أمريكيين بنيران وصفتها بالمعادية، خلال مهمة بالعراق أمس الأحد....

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