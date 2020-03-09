2020/03/09 | 16:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحضور مؤيد اللامي ..رؤساء النقابات والاتحادات يؤكدون اهمية اختيار الشخصيات الكفوءة من النقابات في تشكيلة الحكومة المقبلـة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/09 | 16:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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