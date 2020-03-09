وزير الشباب يوجه بتأجيل منافسات الدوري العراقي لكرة القدم

2020/03/09 | 17:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن تويجه صادر من وزير الشباب والرياضة بايقاف منافسات دوري الكرة، وذلك ضمن جملة اجراءات تتخذها السلطات المحلية في البلاد لاحتواء فيروس كورونا.

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