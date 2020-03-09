وفاة مسؤولين اثنين في إيران متأثرين بإصابتهما بكورونا

2020/03/09 | 17:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وسائل الاعلام الإيرانية، وفاة مسؤولين اثنين آخرين، متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، الى وفاة “فرزاد تزري” المساعد السابق للإدارة السياسية بالحرس الثوري، بعد خضوعه للعلاج والحجر الصحي لعدة أيام في إحدى المستشفيات، مؤكدة في الوقت ذاته وفاة القاضي بمحكمة النقض الخاصة بالمطبوعات بمدينة كيلان موسى تراب زادة، نتيجة لإصابته بالفيروس.

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