ارتفاع عدد وفيات كورونا في إيران إلى237 والإصابات إلى 7161

2020/03/09 | 17:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الجهات الصحية في إيران، عن آخر حصيلة للمتوفين والمصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأشارت الجهات الصحية الى تسجيل ثلاث وأربعين حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل العدد الكلي للمتوفين الى مئتين وسبعة وثلاثين في عموم البلاد، فيما أكدت السلطات ارتفاع عدد الإصابات المسجلة الى سبعة آلاف ومئة وإحدى وستين حالة.

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