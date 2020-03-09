فنانة كويتية شهيرة “تفجر مفاجأة” اجرائها عملية تحول جنسي بعد ان كانت ذكرًا!

2020/03/09 | 17:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة اعترفت الممثلة والمخرجة الكويتية بشاير بأنها متحولة جنسيا من ذكر إلى أنثى، معتبرة أنها “لا تخجل من قول ذلك”؛ لأن إجراءها عملية التحول الجنسي “أجازها الشرع والقانون في حال ثبوت ضرورة القيام بها طبيا”.وفي الوقت نفسه طلبت عدم نشر صورتها، تفاديا لما اعتبرته “الوقوع في مشكلات لا تحمد عقباها”.[…]

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